ГК «Трест» снизила продажи по итогам года на 9%, до 25,6 млрд рублей

Общий объем продаж ГК «Трест» в 2025 году составил 25,6 млрд рублей, что на 9% меньше, чем годом ранее (28,2 млрд рублей), следует из финотчетности компании. При этом застройщик ввел в эксплуатацию 203 763 кв. м общей площади недвижимости, в том числе 120 415 кв. м продаваемой площади квартир и коммерческих помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Доля сделок с использованием ипотечного кредитования составила 77,7%, из них 93% — сделки по программе «Семейная ипотека».

Также в 2025 году компания реализовала 1453 квартиры в жилых комплексах в Петербурге, Ленинградской области и Калининграде, 885 машиномест в многоуровневых и подземных паркингах, кладовые и коммерческие помещения. В 2024 году ГК «Трест» продала 1732 квартиры, что в количественном выражении, на 16% больше, чем по итогам 2025 года.

Владимир Колодчук