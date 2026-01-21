Экспорт для своих

Белый дом на стратегической сессии во вторник, 20 января, обсудил ситуацию в сфере внешней торговли РФ. По итогам десяти месяцев 2025 года объявленный приоритетом российский несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 10%. Сейчас власти намерены донастраивать меры поддержки поставок для роста в них доли технологичной продукции, а также обновить планы сотрудничества с «дружественными» странами и внедрить «стандарты партнерств» для выявления ниш, в которых российские поставщики могли бы усилить свои позиции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Продвигая российский экспорт, Белый дом рассчитывает прежде всего на «дружественные» страны (на фото — председатель правительства Михаил Мишустин)

Первая в этом году стратегическая сессия правительства была посвящена вопросам внешнеэкономической деятельности. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что приоритетом является наращивание несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) на 67% к 2030 году, прежде всего за счет расширения поставок промышленной продукции. При этом на «дружественные» страны должно приходиться не менее 80% общего объема экспорта. В конце 2025 года на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (см. “Ъ” от 9 декабря) планы были дополнены наращиванием в структуре внешней торговли РФ доли более технологичной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

По имеющимся пока данным, ННЭ по итогам января—октября 2025 года вырос на 10%, превысив 10 трлн руб., и 86% пришлось на «дружественные» страны (наибольший рост отмечается по поставкам в Китай, Белоруссию, Индию и Казахстан). Рост обеспечен прежде всего продукцией машиностроения, химической индустрии и металлургии.

Сырьевой экспорт, по словам Михаила Мишустина, в целом продемонстрировал высокий уровень адаптации к санкциям — значительная часть потоков энергоносителей была перенаправлена на «дружественные» страны. Так, доля «опорных» стран, в которых Россия готова строить инфраструктуру (их 26, включая страны БРИКС, СНГ, а также Египет и Турцию), за последние три года в объеме поставок выросла вдвое — до 80% в первом полугодии 2025 года. При этом, признал премьер, некоторые сегменты энергетического экспорта «не обладают высокой гибкостью и для перенаправления потоков им требуются более долгосрочные и дорогостоящие усилия».

В целом, по оценке Михаила Мишустина, набран «неплохой темп трансформации во внешнеторговой сфере». Правительство намерено донастраивать поддержку экспорта, чтобы «ускорить поиск новых торговых партнеров, а также концентрировать усилия на приоритетных товарных группах». С 2025 года формируется система встраивания российских поставок в глобальные транспортные коридоры по таким направлениям, как Африка и Южная Америка,— идет строительство логистических центров, портовой инфраструктуры и промышленных площадок. В перспективе, пояснил Михаил Мишустин, компании смогут размещать свои производства на ключевых точках вдоль этих маршрутов, что позволит расширить число потенциальных покупателей, снизить зависимость от перевалочных пунктов, подконтрольных «недружественным» странам, а также сократить риски и расходы бизнеса.

Также сформированы планы сотрудничества в отношении всех «опорных» стран — комплексные программы взаимодействия в различных сферах, например в транспортно-логистической. Как отмечают в Минэкономики, в первом полугодии планируется сформировать «стандарт партнерств» — единый перечень типовых мероприятий (например, устранение барьеров, поддержка экспорта, формирование благоприятных условий для российских инвесторов), который будет адаптироваться под специфику каждого государства (например, в случае с Индией целью будет балансировка торговли, с Китаем — наращивание ННЭ). По словам главы ведомства Максима Решетникова, такие стандарты будут «накладываться» на все «опорные» страны, чтобы «выявить ниши», где позиции российских экспортеров могут быть усилены. Одновременно власти рассчитывают утвердить обновленные страновые планы на 2026–2028 годы.

Евгения Крючкова