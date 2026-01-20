Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Лада» победила «Барыс» в матче КХЛ

В Тольятти 20 января на стадионе «Лада-Арена» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Ладой» и казахстанским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В составе «Лады» отличились Андрей Алтыбармакян и Артур Тянулин. Вратарь тольяттинской команды Александр Трушков не пропустил ни одного броска. Это его вторая «сухая» игра подряд.

Встреча стала первой в сезоне между командами. Ответный матч пройдет 14 февраля в Астане.

«Лада» впервые с ноября прошлого года победила в двух матчах подряд.

Андрей Сазонов