В Архангельской области открыли три месторождения базальтов запасом 50 млн кубометров

Три месторождения базальтов, чьи совокупные запасы оцениваются около 50 млн кубометров, открыли в Плесецком округе Архангельской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

Губернатор пояснил, что поисковые и подготовительные работы на Морозовском, Лодья-2 и Храмовском месторождениях были выполнены за счет средств недропользователей.

Месторождения сформированы как готовые к освоению активы, что позволяет перейти к промышленной добыче без дополнительного инвестиционного этапа и существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию.

Базальт — стратегически важное сырье для строительного комплекса. Он используется в дорожном строительстве, промышленной и транспортной инфраструктуре, а также в производстве минеральной ваты, высокопрочных бетонов, огнеупорных и теплоизоляционных материалов. В настоящее время в регионе известно 12 месторождений базальта с суммарными запасами свыше 650 млн куб. м.

Владимир Колодчук