Компания «ЭФЭР» поставила в Узбекистан первые комплексы пожарных роботов

Петрозаводское предприятие «ЭФЭР» поставило в Узбекистан первые три комплекса пожарных роботов, которые будут использоваться в самолетных и вертолетных ангарах ООО «Uzbekistan Airways Technics» на территории аэродрома «Ташкент-Восточный», сообщает пресс-служба Минэкономразвития Республики Карелия.

Контракты на поставку противопожарного оборудования были подписаны между ООО «Инженерный центр «ЭФЭР» и ООО «BINOKOR TEMIR-BETON SERVIS» в рамках бизнес-миссии Республики Карелия в Республику Узбекистан.

По словам гендиректора «ЭФЭР» Сергея Немчинова, в 2025 году предприятие преодолело порог в 1 млрд рублей по выручке, отгрузке продукции и открытых заказах. Доля экспорта в составе выручки составила 25%. В перспективе компания планирует выход на объекты нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Инженерный центр «ЭФЭР» работает в сфере пожарной робототехники и занимается решением проблем противопожарной защиты уникальных и опасных объектов. Центр специализируется на разработке и производстве пожарно-технической продукции и комплектующих к ней, а также создание и внедрение новых образцов техники и технологий по противопожарной защите объектов.

ООО «Uzbekistan Airways Technics» (UAT) — структурное подразделение АО «Uzbekistan Airways», которое занимается техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов, двигателей и компонентов

Владимир Колодчук