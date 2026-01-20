20-летнего волгоградца задержали по подозрению в грабеже

В Ворошиловском районе Волгограда задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Инцидент произошел в сетевом магазине, где мужчина попытался вынести товар без оплаты на кассе самообслуживания, сообщили в региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 20-летнего волгоградца обвиняют в грабеже

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 20-летнего волгоградца обвиняют в грабеже

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

При попытке задержания волгоградец оказал сотруднику охраны сопротивление, оттолкнул его и скрылся с похищенным. В ходе оперативных мероприятий полиция установила личность подозреваемого и задержала его.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ, которая предусматривает наказание за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Подозреваемый находится под стражей. Материалы дела переданы в суд.

Марина Окорокова