ХК «Автомобилист» обыграл «Сибирь» и продлил серию побед
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Сибирь». Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В команде «Автомобилиста» отличились Александр Шаров (54:42) и Сергей Зборовский (59:37).
По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (57 очков). «Сибирь» — на восьмом месте (41 очко).
Следующий соперник «Шоферов» — омский «Авангард». Матч пройдет 22 января в Екатеринбурге.