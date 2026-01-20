ХК «Автомобилист» обыграл «Сибирь» и продлил серию побед

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Сибирь». Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В команде «Автомобилиста» отличились Александр Шаров (54:42) и Сергей Зборовский (59:37).

По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (57 очков). «Сибирь» — на восьмом месте (41 очко).

Следующий соперник «Шоферов» — омский «Авангард». Матч пройдет 22 января в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева