Минимущества разрабатывает механизм защиты от спекулянтов на инвестсовете

Министр Сергей Баринов, докладывая об итогах работы совета по земельным отношениям в 2025 году, сообщил, что в минимуществе Нижегородской области разрабатывают нормы по защите от спекулянтов, которые обращаются за предоставлением земельных участков под инвестпроекты, а затем перепродают право аренды. Вокруг этих правоотношений посредников с правительственным советом, по словам зампреда заксобрания Дениса Бакиева, сложился «отдельный вид бизнеса».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь не идет о тех случаях, когда реальный инвестор не смог реализовать заявленный проект и переуступает его другому, продавая долю в компании. По словам Сергея Баринова, министерство готово обсуждать и согласовывать переуступку прав аренды в таких случаях. Что касается спекуляций, министр сообщил, что в типовом договоре уже есть пункты, связанные с односторонним отказом арендодателя и штрафами в случае перепродажи участка. «Мы готовим поправки, которые исключат возможность подачи заявления “пустышками”, не имеющими отношения к той или иной отрасли. Будет требование подтвердить трехлетний опыт осуществления деятельности в той или иной сфере», — пояснил господин Баринов.

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в 2025 году одобрил выделение земельных участков для 568 проектов на общую сумму вложений в 80,3 млрд руб. Были заключены 109 договоров аренды земельных участков с инвесторами. При этом 42 договора были расторгнуты, а соответствующие решения совета отменены. Однако по оценке властей общее количество заявленных инвестпроектов увеличилось более чем в два раза. Почти 70% из них предприниматели планируют реализовать в промышленной и логистической сферах. Около 9% заявок инвесторов приходится на спортивные и образовательные объекты, 8% — в сфере туризма и гостеприимства. В целом по заявкам 2025 года ожидается создание более 7,6 тыс. новых рабочих мест.

Иван Сергеев