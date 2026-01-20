Контейнерооборот терминалов «Глобал Портс» на Балтике по итогам 2025 года вырос на 13%

Морские терминалы «Глобал Портс» (входит в стивидорный холдинг ГК «Дело») в Балтийском бассейне по итогам 2025 года увеличили перевалку контейнеров на 13,2% — до 736 тыс. TEU, следует из операционных результатов деятельности компании. На терминалах Дальневосточного бассейна показатель год к году снизился на 27,2% — до 365 тыс. TEU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Объем перевалки удобрений на терминалах Балтики вырос на +19,8%, в то же время перевалка угля снизилась на 46,2%. Контейнерооборот тылового терминала «Янино» за 2025 год увеличился на 6,7%, достигнув 61 тыс. TEU, оборот неконтейнерных грузов там вырос на 24,3% и достиг 131 тыс. тонн.

«Глобал Портс», чьим основным акционером является ГК «Дело», управляет пятью контейнерными терминалами в РФ и двумя — в Финляндии, а также владеет тыловым контейнерным терминалом «Логистический парк «Янино» под Петербургом. Консолидированный контейнерооборот морских терминалов «Глобал Портс» в 2025 году снизился год к году на 4,4%, составив 1,1 млн TEU.

Владимир Колодчук