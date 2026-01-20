Банки скручивают ставки

Крупнейшие банки за месяц резко уменьшили ставки по вкладам. С момента последнего заседания совета директоров ЦБ 19 декабря снижение достигло 50 базисных пунктов, обращает внимание РБК. Как пишет издание, сейчас 10 крупнейших финансовых организаций предлагают примерно 15% по трехмесячным вкладам, 14% — по шестимесячным и 13% — по годовым. По данным Центробанка, в январе показатель средней максимальной ставки вернулся к уровню мая 2024-го.

Параллельно падают и проценты по кредитам, поэтому банки перестают предлагать вкладчикам выгодные условия, так считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Кредиты тоже дешевеют, хоть и медленно. К этому привело поочередное снижение ключевой ставки. Проценты по вкладам были для банков очень высоки. Для бизнеса финансовых организаций это невыгодно. Когда в России был период относительно стабильных ставок, банки всегда повышали процент по вкладам с дополнительными условиями, например, только для новых клиентов или при использовании других продуктов. Ситуация у банков с капиталом в целом неплохая, но она ухудшается.

Вряд ли можно ожидать резких шагов непосредственно до нового заседания Банка России по ключевой ставке. И если регулятор не возьмет паузу в ее снижении, то банки будут пытаться при первой же возможности снизить ставки по вкладам. Но если будет пауза, а вероятность этого есть, начнет существенно замедляться резко ускорившаяся из-за повышения НДС в январе инфляция, и, может быть, на какое-то время банки остановят снижение ставок по вкладам».

По итогам первой половины января инфляция составила 1,26%, подсчитали в Центробанке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет опасений по поводу того, что рост цен выйдет из-под контроля. Но в случае необходимости этот вопрос вынесут на обсуждение. Ближайшее заседание по ключевой ставке пройдет 13 февраля. В декабре регулятор снизил показатель на 50 базисных пунктов до 16% годовых. При этом тогда банки не сразу отреагировали на решение ЦБ, отмечает директор по стратегии группы «Финам» Ярослав Кабаков: «В текущих условиях снижение носит больше тактический характер, нежели потенциальное ожидание существенного смягчения монетарной политики. Банки перед началом нового года перестраховались и активно привлекали средства. Сейчас, видимо, они в этом уже не столь заинтересованы, поэтому есть определенные действия по снижению ставок.

Но пока рано говорить, что банковские вклады перестали быть приоритетным направлением в консервативных инструментах. Переток присутствует даже сейчас, но он будет более осязаем, когда банковские депозиты начнут давать в районе 12%. На этих уровнях мы и увидим более существенный переток в облигации. Но банковские депозиты всегда будут выглядеть более приоритетно для большинства населения, нежели чем инвестиции в облигации, просто-напросто за счет финансовой грамотности».

На прошлой неделе сразу семь банков из топ-10 объявили о пересмотре ставок по вкладам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что в 2026-м ключевая ставка может быть снижена вплоть до 13%.

Никита Путятин