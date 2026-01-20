Школьница повесила на стенд фото бойцов запрещенного РДК и получила четыре года

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем годам колонии 17-летнюю школьницу Еву Багрову. Ее признали виновной в оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Об этом сообщило петербургское издание «Фонтанка».

Согласно фабуле дела, подросток повесила фотографии участников «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в России) на стенде в школе. Фото главы корпуса Дениса Капустина и члена организации Алексея Левкина были подписаны фразой «Герой России». Изначально фигурантке вменяли только оправдание терроризма, позже школьнице вменили содействие террористической деятельности. В чем именно заключалось обвинение по второй статье, неизвестно.

Багрову арестовали в декабре 2024 года. В марте 2025 года суд отправил девушку под домашний арест. Защита обжаловала приговор. Согласно картотеке Апелляционного военного суда, рассмотрение апелляции назначено на 22 января.

Никита Черненко