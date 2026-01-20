Рыбки невысокого полета

На состоявшейся сегодня пресс-конференции объявлена программа предстоящего в середине февраля 76-го Берлинского международного кинофестиваля. Ее комментирует Андрей Плахов.

Директор Берлинале Триша Таттл уверена, что на фестивале-2026 очень во многое можно влюбиться

Первое впечатление — минимальное присутствие крупных режиссерских имен в главном конкурсе, который включает максимально возможное число фильмов (22, среди них один документальный, один анимационный, остальные — игровые). Исключения в списке, который в основном состоит из неизвестных и малоизвестных авторов,— ветеран «берлинской школы» Ангела Шанелек с фильмом «Моя жена плачет», венгр Корнел Мундруцо («У моря») и бразилец Карим Айнуз («Обрезка розовых кустов»). В последней из перечисленных кинолент заняты Эль Фаннинг, Райли Кио, Каллум Тернер и Памела Андерсон; у Мундруцо играет Эми Адамс. Еще один звездный участник конкурса — психологический триллер «Жозефин» режиссера Бет де Араухо с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан: его мировая премьера состоится на «Сандэнсе» уже в конце января.

Несколько громких имен можно отыскать в других программах фестиваля, но для этого надо постараться.

В секции специальных показов обращает на себя внимание «Красная графиня» — байопик о венгерской аристократке Елизавете Батори, любившей кровь девственниц.

Этот проект собрал трех выдающихся, уже сильно немолодых, но чрезвычайно творческих женщин: сценарий написала нобелевская лауреатка австриячка Эльфрида Елинек, поставила картину заслуженная немецкая авангардистка Ульрике Оттингер, а главную роль сыграла французская радикальная звезда Изабель Юппер (ее сотрудничество с Елинек в связи с фильмом «Пианистка» вошло в анналы современной кинокультуры).

Но это не меняет общей картины: второй год возглавляющая фестиваль Триша Таттл и ее команда сделали ставку на новые имена и существенно омолодили состав участников. Кинокритики, наблюдающие за фестивальным процессом, называют такие маленькие революции «сменой рыбок в аквариуме».

Насколько это обновление концептуально или, может быть, скорее продиктовано трудностями отбора и острой конкуренцией с другими ведущими фестивалями, покажет качественный анализ берлинской программы.

Пока можно говорить, что фестиваль берет количеством. Помимо основного конкурса, 19 спецпоказов, 36 фильмов «Панорамы» и обширной программы «Форум» участникам Берлинале предлагается еще новая секция «Перспективы»: в нее включено 13 фильмов молодых авторов, а возможно, будет включен еще один — четырнадцатый.

Откроется фестиваль мировой премьерой романтической комедии «Нет хороших мужчин» афганского режиссера Шарбану Садат. Это ее третья полнометражная работа, в которой политический сюжет, связанный с приходом талибов и сменой власти в стране, сочетается с романтикой и юмором. Героиня фильма, которую играет сама Садат,— единственная женщина-оператор на кабульском телевидении. Она скептически относится к мужчинам и убеждена, что в Афганистане среди них нет хороших. Но когда она сопровождает одного из репортеров в полевом задании, между коллегами вспыхивает искра.

Триша Таттл убеждена, что собрала отменную коллекцию фильмов. «В этом году в исключительно сильной конкурсной программе мы нашли так много того, во что можно влюбиться,— заявила она на пресс-конференции.— И мы настолько убеждены в очаровании этих 22 фильмов, что смело заявляем: тот, кто не может найти здесь что-то, что ему нравится, не любит кино!» Обязывающее заявление. В последние годы Берлинале явно уступал и Каннскому, и особенно Венецианскому фестивалю, дважды пережил смену руководства и активно пытается сегодня восстановить свои позиции в мировой киноиндустрии. Насколько эти попытки окажутся успешны, станет более понятно, когда фестиваль завершится и жюри под началом самого авторитетного немецкого режиссера Вима Вендерса раздаст свои награды победителям.

Андрей Плахов