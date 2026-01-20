Пострадавшего в учебном центре МВД по Коми перевезли в клинику Нижнего Новгорода

Одного из пострадавших при взрыве и последующем пожаре в учебном центре МВД в Сыктывкаре доставили бортом санавиации в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Ранее потерпевший находился на лечении в городской больнице Эжвинского района.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, двое пациентов из неврологического отделения республиканской больницы и один из хирургии Эжвинской горбольницы переведены на амбулаторное лечение в медсанчасть МВД Коми. Также в горбольнице продолжает лечение один пациент, пребывающий в крайне тяжелом состоянии. Пятеро пострадавших выписаны. Еще двоим пациентам продолжают оказывать помощь в медсанчасти МВД.

В Москве на лечении находятся шесть человек: один мужчина в отделении реанимации центра имени Вишневского в тяжелом состоянии, а также пятеро — в главном госпитале МВД РФ. Из них в реанимации — двое пострадавших тяжелой степени и двое пострадавших средней степени тяжести; в пульмонологическом отделении — один пациент.

Потерпевшими по уголовному делу о взрыве учебно-имитационной гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре признали более 30 человек. По решению суда арестован начальник центра профподготовки Антон Дашевский. Второй обвиняемый — преподаватель центра Владимир Опарин — отправлен под домашний арест.

По данным следствия, Антон Дашевский, зная, что в актовом зале находятся легковоспламеняющиеся материалы, разрешил провести там семинар. 15 января Владимир Опарин во время занятия привел в действие учебно-имитационную гранату. После взрыва в здании вспыхнул пожар. От ожогов и отравления угарным газом умер один человек, еще 24 получили ранения. Некоторых из пострадавших доставили на лечение в Москву.

Владимир Колодчук