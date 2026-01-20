Ученые реконструировали голос короля Франции Генриха IV

Король Генрих IV, правивший Францией с 1589 до своего убийства в 1610 году, «заговорил» благодаря разработкам французских ученых. Вновь обретенным голосом монарх скоро, как уверены ученые, сможет прочитать письмо, которое в свое время написал своей любовнице Габриэль Д’Эстрэ. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Voice.

Как рассказал руководитель проекта по реконструкции голоса Филипп Шарлье из университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, голова Генриха IV была забальзамирована и очень хорошо сохранилась, что позволило с помощью 3D-моделирования и МРТ реконструировать весь голосовой отдел, включая гортань, связки, трахею и язык.

Воссозданный голосовой отдел уже издает отдельные звуки и группы звуков. Ученые надеются, что через несколько месяцев «речь» короля станет связной и, более того, будет звучать в манере, присущей для людей XVII века и с акцентом, характерным для Гаскони, уроженцем которой и был Генрих IV. После этого можно будет послушать в его исполнении как любовное письмо, так и вступительную часть Нантского эдикта 1598 года, которым король даровал вероисповедальные права французам-гугенотам и завершил религиозные войны во Франции.

