Госдума одобрила проект об увеличении штрафов за нарушение пограничного режима

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований по защите государственной границы РФ. Авторы инициативы предполагают увеличить штрафы за пересечение границы до 2,5 млн руб.

Размеры штрафов по законопроекту увеличатся по восьми статьям 18-й главы КоАП. В том числе:

За нарушение правил пересечения госграницы лицами или транспортными средствами граждан будут штрафовать на суммы от 5 тыс. до 25 тыс. руб. (сейчас — от 2 тыс. до 5 тыс. руб.), должностные лица — от 100 тыс. до 250 тыс. руб. (от 30 тыс. до 50 тыс. руб.), юрлица — от 1 млн до 2,5 млн руб. (от 400 тыс. до 800 тыс. руб.);

За ведение на границе или вблизи нее хозяйственной деятельности без уведомления пограничных органов суммы штрафов составят от 1 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан (сейчас — до 1 тыс. руб.) и от 30 тыс. до 150 тыс. руб. для юрлиц (от 10 тыс. до 30 тыс. руб.);

За проведение в пограничной зоне массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий без разрешения ответственных органов физлицу будет угрожать штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. (сейчас — от 300 руб. до 1 тыс. руб.);

За неповиновение законному распоряжению или требованию пограничника можно будет получить штраф от 5 тыс. до 7 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

Помимо этого штрафы повышают за нарушение пограничного режима на морях и иных водных объектах, а также за незаконный перевоз через госграницу людей.

В пояснительной записке авторы инициативы указали на «негативную динамику» в вопросе пограничных нарушений. Так, в 2022 году было выявлено 59,9 тыс. подобных эпизодов, а в 2024 году — уже 75,6 тыс. В связи с этим законодатели судят о недостаточности применяемых сейчас санкций и незначительности существующих штрафов. По большинству составов законодательства о госгранице пересмотр размера штрафов, как пишут инициаторы поправок, не производился с 2007 года.

Законопроект был внесен 26 ноября группой из десяти сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета федерации Андреем Яцкиным и председателем комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным.

Степан Мельчаков