Компания «Баден-Баден» продала здание бывшего клуба Gold у ЦПКиО в Екатеринбурге

Компания Baden Family (управляет сетью термальных комплексов «Баден-Баден») продала двухэтажное здание бывшего клуба Gold на ул. Ткачей, 9, сообщил «Ъ-Урал» источник. В самой компании не комментируют, кто стал новым владельцем здания.

В 2024 году учредитель группы компаний Baden Family Евгений Кононов рассказывал, что у компании есть планы открыть на месте клуба Gold ресторан «Маша и Медведь».

Но еще в 2021 году директор ЦПКиО им. В. Маяковского Павел Зубакин заявлял, что у администрации парка есть желание вернуть здание бывшего ночного клуба, которое находится рядом с входной группой в парк. В 2024 году господин Зубакин вновь заявил, что его мечта — включить здание бывшего клуба Gold в территорию парка, поскольку архитектура постройки гармонирует со входной аркой ЦПКиО, и вернуть в него кинотеатр (кинотеатр им. Маяковского функционировал в здании в советский период.— «Ъ-Урал»). Тогда екатеринбургские депутаты поднимали вопрос о возможности выкупа здания. Озвучивалось, что стоимость здания составляет 225 млн руб.

Напомним, в 2011 году произошла коммунальная авария, из-за которой ночной клуб затопило, в результате ЧП даже были пострадавшие. Пострадало и само здание.

Мария Игнатова