Членов ульяновской ОПГ приговорили к большим срокам за вымогательство и покушение на убийство

В Ульяновске оглашен приговор по уголовному делу о вымогательстве и покушении на убийство, совершенных в 2020 году, сообщило во вторник следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

События, о которых идет речь, произошли более пяти лет назад, но только в прошлом году следствию удалось полностью раскрыть преступление. По данным следствия, в июле 2020 года четверо участников ульяновской преступной группировки «Центр-КАМАЗ» с целью истребования с предпринимателя мнимого долга приехали к нему в Новоульяновск, где избили его бейсбольными битами, также требуя платить им «за покровительство». От полученных повреждений потерпевший перестал подавать признаки жизни, в связи с чем нападавшие решили, что убили предпринимателя и оставили его на месте преступления. Однако оказалось, что потерпевший остался жив. Расследование уголовного дела в дальнейшем было приостановлено, поскольку потерпевший из-за травм плохо помнил обстоятельства преступления, а также опасался находящихся на свободе преступников.

Но в 2025 году, сообщают в СУ СКР, следователями была получена новая оперативная информация о возможной причастности к преступлению активных участников действующей в Ульяновске преступной группировки (один из которых к моменту возобновления следствия уже скончался).

В СУ СКР подробности дела не комментируют, однако источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил «Ъ-Волга», что 16 июля следователями СУ СКР и сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны трое подозреваемых — Александр Тимашин, Дмитрий Лобин, Александр Кормильцын и Алексей Тетин. Все они — участники ульяновской преступной группировки «Центр-КАМАЗ». Им предъявлены были обвинения в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Свою вину признал только один из обвиняемых.

По данным источника «Ъ-Волга», в суд было передано дело только в отношении двоих членов ОПГ, «третий, скорее всего, ушел на СВО».

Суд согласился с данными следствия и доводами обвинения, назначив обвиняемым наказания 9 лет и 10 лет и два месяца лишения свободы, сообщает СУ СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск