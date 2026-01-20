Рестораны больше не тянут

В Москве началась крупная волна закрытий ресторанов и баров, самая заметная со времен пандемии. Только с начала 2026 года работу прекратили около 45 заведений, сообщают «Известия». Опрошенные “Ъ FM” рестораторы говорят, что кризис начал складываться еще во второй половине 2024-го. Спрос стал снижаться, а поход в ресторан для части гостей превратился в дорогую привычку, от которой проще отказаться. В 2026 году давление усилилось из-за роста затрат, содержать заведение стало сложнее даже тем, кто давно на рынке.

Отдельная тема — правила и ограничения. Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов говорит, что общепит сейчас работает в очень жестких рамках, они давят на бизнес и мешают ему развиваться: «Средний московский ресторан выше по уровню среднего парижского. И, к сожалению, мы теряем именно этот сегмент, потому что из него клиенты уходят в более демократичную нишу. Многие средние рестораны начали сокращать меню, сервис, количество сотрудников, и эта тенденция очень опасна. Мы можем лишиться того, что нарабатывали и развивали годами и десятилетиями. Исторически рестораны кормили людей, а магазины продавали свою продукцию. Сейчас все перемешалось, а магазины работают как кафе. Конечно, это отнимает очень серьезные деньги у ресторанного бизнеса. И магазинам очень выгодно это делать, потому что у них совершенно другие санитарные правила. Если бы СанПиН у них был бы такой же как и у ресторанов, такого засилья питания в магазинах не было.

Что происходит с сотрудниками после закрытия ресторана? Часть вообще уходит из ресторанного бизнеса, они разочаровываются. В стране нулевая безработица, есть куча мест, куда можно пойти, они и идут. Кто-то устраивается работать в другой ресторан, но нехватка кадров настолько большая, что они растворяются сразу. То есть подпитка при закрытии ресторанов минимальна».

Сокращать точки начали и крупные сети. По данным СМИ, в Москве с конца 2025 года «Шоколадница» закрыла около 20 точек, «Ростикс» — примерно 25, а «Якитория» — восемь. Кроме того, полностью ушли с рынка такие заведения как «Хлеб насущный», Fornetto и сеть баров «Дорогая, я перезвоню». Закрылись и отдельные известные столичные проекты, включая «Валенок» и The Toy. Как рынок общепита адаптируется к этим изменениям и какие форматы останутся на плаву? На эти вопросы ответил директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов: «В первую очередь закрылись несистемные форматы с раздутым меню, непонятной концепцией, отсутствием ценностей для гостя. Среди причин — высокая арендная ставка и несовместимая с предприятием общественного питания финансовая модель. Патриаршие пруды — классический пример — неподъемная ставка по аренде, рассчитанная на оборачиваемость места. Эти заведения и пострадали первыми.

Какие форматы остаются жизнеспособными в условиях текущего кризиса? Кафе у дома. Конечно, есть и минусы — это высокая привязка к локальным гостям, нужно развивать лояльность. Но почему это плохо? В таких заведениях обслуживание должно быть быстрым. Меню раздувать не стоит, но завтраки, обеды и ужины должны обязательно в нем присутствовать. Прибыль сейчас в спальных районах и бизнес-кварталах, которые только начали продаваться — локации с трафиком, но невысокой арендой. От выручки она не должна занимать больше 10%.

Стоит ли в этом году ждать появления новых заведений? Скорее всего. Но тут есть нюансы. Что мешает развитию инвестиционной деятельности в общепите? В первую очередь высокая ставка по депозитам. Люди положили 15-20%, а это, на минуточку, ставка по рентабельности капитала предприятий общественного питания. Зачем человеку разумному вкладывать в общепит с каким-то риском, а он там есть, безусловно, если можно просто положить деньги на расчетный счет. Именно это сократило количество инвесторов в нашем секторе. Поэтому, как только он упадет, скажем, до 6-7%, то инвестор начнет задумываться о том, как бы вернуться на те рынки, где есть подобный капитал».

По прогнозам экспертов, к концу года ожидается закрытие еще примерно пятисот заведений общепита в Москве.

Андрей Дубков