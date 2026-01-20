Поставки этана из Оренбурга для «Казаньоргсинтеза» в 2025 году снизились на 9%

Оренбургский гелиевый завод «Газпрома», поставляющий этан для ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в «СИБУР»), в 2025 году произвел 364 тыс. тонн этана, что на 9% меньше, чем годом ранее, сообщает Интерфакс со ссылкой на ООО «Газпром переработка».

В 2024 году объем выпуска составлял 400 тыс. тонн, а в 2022–2023 годах — по 379 тыс. тонн ежегодно.

Оренбургский гелиевый завод остается основным производителем этана в России, обеспечивая около 80% выпуска этого промышленного газа в стране. Жидкий этан транспортируется по этанопроводу Оренбург — Казань до Аппаковского пункта регазификации этана.

Анна Кайдалова