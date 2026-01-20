ПСБ открыл в центре Ярославля офис нового формата

ПСБ в рамках программы по переезду в Ярославскую область продолжает расширять банковскую инфраструктуру в столице Золотого кольца. Сегодня в историческом центре Ярославля, напротив Знаменской башни, банк открыл офис нового формата.

Фото: пресс-служба ПСБ

Для Ярославля это 11-ый офис ПСБ, и первый — в формате мультицентра, созданный совместно со Связь.ON (входит в группу ПСБ). Новый офис по обслуживанию клиентов располагается на улице Свободы, 1/2. Пространство офиса спроектировано на принципах эргономичного дизайна, здесь сочетаются цифровые технологии, комфорт и доступность: представлены банковские продукты и услуги, а также цифровые товары (смартфоны, смарт-часы, фитнес-браслеты и т.д.) и услуги сети Связь.ON.

В церемонии открытия приняли участие вице-президент, управляющий Ярославским филиалом ПСБ Алексей Богачев, заместитель управляющего филиалом банка Максим Ярцев, генеральный директор Связь.ON Дагмара Иванова, глава Кировского района Ярославля Юрий Емец.

«К нам неоднократно обращались наши клиенты, сотрудники бюджетной сферы с просьбой открыть отделение банка в историческом центре Ярославля, в шаговой доступности от места работы, чтобы иметь возможность в любой момент лично обратиться к специалистам банка для решения своих финансовых вопросов. В прошлом году к зарплатному проекту ПСБ присоединились многие медицинские организации, коммунальные и транспортные предприятия Ярославской области — портфель активных зарплатных карт составил более 45 тыс. Мы понимаем своих клиентов, заботимся об их комфорте и, конечно, идем им навстречу — открываем офисы как в столице области, так и в ее районах, обеспечивая максимально удобные условия для обслуживания в ПСБ»,— отметил Алексей Богачев.

«Ярославская область является одним из приоритетных регионов присутствия для Связь.ON. Здесь мы пилотируем новые розничные форматы, которые позволяют вывести работу с клиентами на новый уровень и предложить максимально широкий набор товаров и финтех-продуктов. В новом совместном мультицентре с ПСБ клиенты смогут выбрать товары с бесконечной полки Связь.ON и приобрести, используя различные финансовые возможности. Сегодня клиенты смотрят на многогранное предложение из товаров, комплементарных услуг и упрощающих покупку и удешевляющих владение финансовых продуктов, потому что такой комплекс решает истинную задачу клиента под ключ», — рассказала Дагмара Иванова.

Офис ПСБ и Связь.ON в Ярославле — один из совместных партнерских офисов, который был спроектирован и реализован с нуля как пространство присутствия с полным набором сервисов банка для физических лиц и широкой линейкой товаров и услуг мультицентра.

Ранее ПСБ совместно с финансово-товарным ретейлером Связь.ON открыл офисы нового формата для клиентов в Переславле-Залесском на ул. Кузнецова, 1; Ростове Великом на ул. Карла Маркса, 13; Гаврилов-Яме на ул. Кирова, 5а; Большом Селе на Советской площади, 7; Угличе на ул. Победы, 10; Данилове на улице Вятской, 16/35, Пошехонье на Советской, 6; а также обновил офис в Рыбинске.

ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия №3251