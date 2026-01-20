Обвиняемые в покушении на экс-офицера СБУ Прозорова получили длительные сроки

В Москве 2-й Западный окружной военный суд 20 января приговорил к длительным срокам лишения свободы Ивана Паскаря и Владимира Головченко, которые обвинялись в покушении на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

Преступление было совершено 12 апреля 2024 года. В тот день на Коровинском шоссе столицы был взорван внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову. Самодельное взрывное устройство, заложенное под днищем автомобиля, сработало в тот момент, когда водитель завел двигатель. Господин Прозоров получил ранения рук и ноги, взрывная волна повредила две припаркованные рядом машины. Материальный ущерб оценили в 5 млн руб.

Потерпевший сразу же заявил, что за взрывом стоят его бывшие коллеги. Василий Прозоров — бывший офицер украинской спецслужбы, сотрудничавший с российскими силовиками. Пять лет назад он перешел на сторону России и дал большую пресс-конференцию, где рассказал о связях СБУ с ЦРУ и преступлениях украинской спецслужбы. В Москве Василий Прозоров издал книгу, выступает на телевидении в качестве эксперта и ведет Telegram-канал.

По материалам дела, Владимир Головченко по указанию куратора из СБУ получил компоненты для создания взрывного устройства, которые Иван Паскарь доставил из-за рубежа, после чего заложил бомбу под автомобиль. Владимир Головченко вину признал, Иван Паскарь — нет. В итоге Иван Паскарь получил 24 года, а Владимир Головченко — 26 лет.

