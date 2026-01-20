Инвесторы робкого десятка

Индекс страха российского рынка достиг десятилетнего максимума. Показатель рассчитывает Московская биржа на основе котировок наиболее ликвидных бумаг. Пороговым значением считается отметка в 30 пунктов. Все, что выше, указывает на высокую степень неопределенности рынка. РБК уточняет, что за 254 торговых дня в прошлом году индекс волатильности держался ниже сигнального уровня только десять раз. Это худший показатель с 2015 года, за исключением 2022-го, когда торги прерывались на месяц. Повышением уровня страха инвесторы отреагировали на политику Дональда Трампа, действия Центробанка и укрепление рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Максимальной отметки — почти 70 пунктов — индекс достиг 7 апреля. В этот день появились новости об эскалации торговой войны между США и Китаем и повышении торговых пошлин для всего мира. Для снижения уровня страха пока нет никаких предпосылок, отметил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Речь идет о геополитических противоречивых новостях, которые вызывают нездоровую волатильность на рынке. Собственно, это является основным драйвером индекса страха в нынешних условиях. То есть это не характеристика развития российского рынка, а рискованный момент в истории, который действительно очень некомфортен для держателей ценных бумаг, и они соответствующе реагируют.

В этой ситуации инвесторы действуют понятным образом: укрепляют свою ликвидную подушку и пытаются создать некую надежную часть портфеля, но в российских условиях это вряд ли возможно. К тому же нужно добавить, что помимо, собственно, российских рисков, сейчас эта пляска на международной арене тоже продолжается, и в иностранных активах спрятаться не очень хорошо получается. Так что все факторы неопределенности налицо, скрыться от них довольно сложно, для этого приходится прикладывать очень серьезные усилия».

Главный эффект, которые дал повышенный уровень инвестиционного страха, — сжимание горизонта планирования, говорят инвесторы. Если раньше можно было рассчитывать стратегию на три-четыре года, то теперь — максимум на один. Помимо геополитических факторов, сильное давление на рынок оказывает Центробанк и его модель управления ключевой ставкой, отметил управляющий директор компании «Альянс Территория» Ваган Амичба: «Вместе с любым движением ключевой ставки вниз происходит переоценка финансовых моделей, появляются новые возможности либо по выходу новых эмитентов, либо по новым инструментам. Это, с одной стороны, хороший процесс, безусловно. С другой стороны, количество изменений и возможностей, которые появляются у инвесторов, иногда заставляет их сильно задумываться о том, куда бежать.

Приведу пример: когда обозначилось начало снижения ключевой ставки в середине 2025 года, в инвестиционном сообществе появился большой интерес к облигациям, поскольку стало понятно, что в этот момент они могут заменить довольно высокие ставки, которые до этого были в депозитах. Сейчас идет постоянная дискуссия о том, на какие облигации стоит закладываться в перспективе хотя бы этого года или пора переходить, или активно хеджироваться через валютные облигации, потому что мы все еще ожидаем в какой-то перспективе ослабление рубля».

Собственный индекс финансового стресса рассчитывает АКРА. Рейтинговое агентство в ежедневном режиме отслеживает ситуацию не только на рынке акций, но и с обменным курсом, в сегменте корпоративных облигаций и ОФЗ. Так оценивается близость системы к кризису. За прошлый год значение индекса ни разу не повысилось до критической отметки. Сейчас показатель находится на уровне 1,7 пунктов, а максимальный уровень стресса рынка фиксируется на отметке 2,5 пункта.

Светлана Белова