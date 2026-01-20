«Будем запускать цифровых менеджеров»

Региональное минэкономики совместно со Сбербанком в прошлом году запустили DA-платформу, на которой разместили 25 тыс. объектов для вовлечения их в хозоборот. Ведомство запустило навигатор мер поддержки для граждан и предпринимателей, автоматизировало процесс прогнозирования ключевых экономических показателей. О цифровых решениях прошлого года рассказала министр экономики Удмуртии Анна Слугина специально для проекта «ГОДные итоги. Технологии» от «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минэкономики Удмуртии Фото: минэкономики Удмуртии

— Какую самую значимую технологию или инновацию вы внедрили в 2025 году?

— В 2025 году мы совместно с Сбербанком запустили DA-платформу, на которой размещаем активы для вовлечения их в хозяйственный оборот и, соответственно, повышения доходности бюджета Удмуртской Республики. Уникальность платформы заключается в том, что на ней собрана база в 25 тыс. объектов и более 370 тыс. предпринимателей. Они могут быстро найти подходящее имущество за счет удобного поиска и работы рекомендательной системы на базе ИИ. Принять решение о покупке помогают дополнительные сервисы площадки, включающие возможность определить меры господдержки, применимые к бизнесу предпринимателя, и оценку кредитного потенциала буквально за два клика.

— Какой самый технологичный проект вы запустили или помогли реализовать в 2025 году?

— В 2025 году министерством экономики запущен сервис — навигатор мер поддержки для предпринимателей и граждан, желающих начать предпринимательскую деятельность. При его разработке перед нами стояла цель — сократить время и затраты для предпринимателей на поиск действующих мер. Заполнив небольшую анкету, респондент получает перечень действующих мер финансовой поддержки федерального и регионального уровня. Адресный подбор — главное преимущество сервиса. Мы не только указали условия программ поддержки, но и контактные данные специалистов, владеющих полной информацией.

Также министерством экономики активно используются современные методы статистического анализа и разработки прогнозных моделей, обеспечивающие автоматизацию процесса прогнозирования изменений ключевых экономических показателей.

Автоматизация позволяет повысить точность расчета показателей социально-экономического развития в тесной взаимосвязи с налоговыми поступлениями бюджета республики. Применение такого подхода позволяет оперативно выявлять и учитывать возникающие экономические риски, повышая эффективность управленческих решений.

— Какие высокотехнологичные подходы вы планируете внедрить в 2026 году?

— В части анализа и прогнозирования планы на 2026 год — улучшения в сфере обработки и представления данных. Одним из приоритетных направлений станет внедрение современных технологий визуализации данных и создание специализированных интерактивных панелей мониторинга (дашбордов). Данные мероприятия позволят обеспечить более наглядное представление результатов исследований и упростят принятие обоснованных управленческих решений.

В 2026 году мы намерены активно внедрять инновационные решения на основе искусственного интеллекта в систему контрольно-надзорной деятельности Удмуртской Республики. Главная цель инициативы — сокращение времени для выявления и пресечения нарушений.

Внедрение технологий в контрольно-надзорную деятельность — это важный этап на пути повышения прозрачности и качества государственного управления региона.

В 2026 году планируется перевод процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на автоматизированную отечественную информационную систему, что позволит упростить рабочие процессы при подготовке документов в рамках проведения ОРВ, сократить ручную работу и повысить скорость принятия решений благодаря современным технологиям.

Еще одно направление — это цифровые менеджеры, мы будем внедрять таких менеджеров в работу Корпорации развития для трансляции мер поддержки для бизнеса в целях повышения охвата предпринимателей возможностями развития в регионе.

