«Автотор» откроет в Петербурге первый салон электрокаров «Амберавто»

Калининградский автопроизводитель «Автотор» в январе 2026 года намерен открыть в Петербурге первый дилерский центр электромобилей «Амберавто». В планах компании в течение года расширить сеть салонов бренда до 25 точек, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу «Автотора».

Кроме Петербурга, центры появятся также в Москве, Воронеже, Саратове и других городах.

Сейчас бренд «Амберавто» представлен на российском рынке одной моделью — седаном А5 стоимостью от 2,225 млн руб. В третьем квартале 2026 года «Автотор» намерен начать выпуск еще двух моделей этой марки: кроссовер А7 и хэтчбек А3.

По итогам 2025 года автопроизводитель реализовал в РФ 1118 электрокаров «Амберавто» против 176 авто в 2024 году, следует из данных «Автостат». При этом в Петербурге за прошлый год на учет было поставлено всего 10 автомобилей, а в Ленобласти — три.

