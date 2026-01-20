Зарубежные СМИ: Какими могут быть следующие шаги сторон в споре из-за Гренландии?

НАТО ограничило США доступ к разведданным из-за ситуации с Гренландией. По крайне мере, об этом пишет британская газета The i Paper со ссылкой на источники. Тем временем Дональд Трамп отказался комментировать, готов ли применять силовой метод для достижения своих целей. Однако заявил, что точно введет обещанные пошлины против союзников по НАТО, если сделка по Гренландии не будет достигнута. Как пишет Reuters, конфликт США и Европы быстро выходит за рамки дипломатии и рискует затронуть международную торговлю, финансы и военно-политические отношения. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Рассуждая об ответных мерах со стороны ЕС, Bloomberg называет «крайний» вариант, который обсуждают на рынках. Европа теоретически могла бы использовать против США свои вложения в американские активы, а это свыше $10 трлн. Масштабная распродажа бумаг и акций поднимет стоимость заимствований для Вашингтона и ударит по рынкам. Но, как подчеркивает издание, большая часть активов находится в руках частных инвесторов, которые вряд ли расстанутся с ними лишь по политическим причинам. К тому же такой шаг будет болезненным и для европейских фондов.

The Washington Post описывает ситуацию как самый серьезный трансатлантический кризис за последние десятилетия. А началось все с Нобелевской премии. «Учитывая, что ваша страна решила не давать мне премию мира за то, что я остановил больше 8 войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о Мире, и теперь могу смотреть на то, что хорошо и правильно для США», — цитирует газета сообщение Трампа премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стёре. В Европе угрозы тарифов называют «запугиванием» и «шантажом», но отмечают, что по-прежнему предпочли бы избежать эскалации. При этом если дипломатические усилия провалятся, в арсенале и ЕС есть несколько торговых инструментов.

Politico называет два наиболее вероятных сценария. Первый — разморозка пакета ранее подготовленных пошлин на экспорт США примерно на €93 млрд, что фактически запустит торговую войну. Второй — применить так называемую торговую базуку — механизм, который ограничивает доступ американских компаний на рынок ЕС, усложняет для них процессы госзакупок и инвестиций, а также оказывает точечное давление на компании из сферы услуг. Кроме того, Брюссель может разыграть китайскую карту и начать осторожное сближение с Пекином. Впрочем, этот вариант Politico считает опасным для европейской промышленности. При этом издание отдельно отмечает, что идея распродавать американские облигации почти наверняка спровоцирует финансовый кризис и ударит по Европе не меньше, чем по США.

По данным CNN, Белый дом вряд ли решится на военный путь решения вопроса вокруг Гренландии. По крайней мере, против этого выступают некоторые советники Трампа. По версии телеканала, часть команды рассматривает тарифы как хороший переговорный инструмент. При этом компромиссным решением могло бы стать расширение американского контроля над островом через новые гарантии безопасности и ограничение китайских инвестиций без формального присоединения Гренландии. Ключевая проблема для этого варианта — сам Трамп. Президент публично требует именно «владения» островом, а не просто усиления военного присутствия, и это сильно сужает пространство для сделки, резюмирует CNN.