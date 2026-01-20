Прокуратура хочет расторгнуть сделки нижегородского ТЮЗа, заключенные за взятки

Прокуратура Советского района просит признать недействительными сделки, заключенные бывшим сотрудником Театра юного зрителя в Нижнем Новгороде за взятки. Также с сотрудника требуют в доход государства сумму взятки, сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела в отношении сотрудника, с июня 2019 по апрель 2022 года он исполнял обязанности главного энергетика и контрактного управляющего. В этот период он получил от поставщика 20,3 тыс. руб. за содействие в заключении выгодных договоров.

По мнению прокуратуры, эти договоры следует квалифицировать как сделки, направленные против основ правопорядка и нравственности. В рамках гражданского судопроизводства прокуратура просит суд признать сделки ничтожными и взыскать с бывшего сотрудника 20,3 тыс. руб., полученных в качестве взятки.

Галина Шамберина