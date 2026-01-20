В Мичигане произошло массовое ДТП с участием более 100 авто из-за снегопада

Из-за снегопада на трассе в Мичигане произошло массовое ДТП с участием более 100 автомобилей. Пострадали от девяти до 12 человек, сообщило Fox 17 News со ссылкой на полицию штата.

По предварительным оценкам, во время аварии столкнулись более 100 транспортных средств, а также от 30 до 40 фур. Все раненые были доставлены в больницу, погибших нет.

Накануне в штате предупреждали о снежных штормах. Во время аварии скорость ветра составляла 17 м/с, а количество осадков достигло 30 см.