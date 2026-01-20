Компенсация за банкрота

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск министерства строительства и инфраструктуры региона о взыскании 186,8 млн руб. с Союза строительных компаний Урала и Сибири. Это долги бывшего члена саморегулируемой организации — признанной банкротом компании «Альфастрой». Минстрой добивался возмещения из компенсационного фонда союза. Ответчик с решением не согласен и намерен его обжаловать.



Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области выиграло спор о взыскании 186,8 млн руб. с Союза строительных компаний Урала и Сибири. Арбитражный суд региона 19 января полностью удовлетворил соответствующее исковое заявление ведомства. Информация о принятом судебном акте опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск регионального минстроя к саморегулируемой организации (СРО) в строительной сфере поступил в суд в феврале 2025 года. Истец добивался возмещения задолженности бывшего члена СРО — обанкротившегося ООО «Альфастрой» (Челябинск) за счет компенсационного фонда союза. По данным ответчика, долги у компании образовались по нескольким госконтрактам на строительство разных объектов, по которым подрядчик не смог отработать авансы.

Генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков сообщил «Ъ-Южный Урал», что категорически не согласен с решением суда. «Конечно, мы обжалуем это решение, до Верховного суда дойдем, если потребуется. Министерство, к сожалению, виновато само, что довело до такой ситуации, в том числе и „Альфастрой“, которому пришлось обанкротиться»,— прокомментировал Юрий Десятков.

Согласно материалам дела о банкротстве «Альфастроя», компания задолжала министерству 120 млн руб. неотработанного аванса по контракту на реконструкцию правительственной гостиницы, так называемых «обкомовских дач», расположенных на территории городского бора в Челябинске. Еще 45,5 млн руб. — долг по договору на капитальный ремонт операционного блока и других помещений четвертого корпуса Челябинской областной клинической больницы. Кроме того, 1,1 млн руб. «Альфастрой» не вернул минстрою по контракту на ремонт подвала бывшего здания Главпочтамта в Челябинске, выкупленного правительством региона под размещение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Эти три контракта были расторгнуты в 2019–2020 годах по инициативе заказчика или по соглашению сторон из-за нарушения сроков исполнения работ. Впоследствии задолженность перед минстроем региона в размере 186,8 млн руб. суд включил в реестр требований «Альфастроя».

Организация состояла в Союзе строительных компаний Урала и Сибири в 2017–2022 годах, пока ее не исключили из-за несоответствия условиям членства в СРО.

ООО «Альфастрой» было зарегистрировано в Челябинске в 2008 году и до 2020-го получало крупные муниципальные и государственные контракты на строительство и капитальный ремонт социальных объектов. В июне 2023 года арбитражный суд региона ввел в компании процедуру наблюдения, а в декабре того же года открыл конкурсное производство. Сумма требований кредиторов составляет около 1 млрд руб. Более 800 млн руб. компания задолжала Федеральной налоговой службе после доначисления платежей по итогам проверки. Общий долг перед минстроем региона превышает 216 млн руб. Из них почти 30 млн суд включил в реестр требований в ноябре прошлого года. Также в июле 2025 года суд привлек владельца компании, бывшего депутата Челябинской гордумы Олега Иванова и его бывшую супругу, экс-депутата законодательного собрания региона Татьяну Завгороднюю к субсидиарной ответственности по долгам «Альфастроя». С сентября 2024 года их судят за уклонение от уплаты налогов и другие экономические преступления в Центральном районном суде Челябинска.

Союз строительных компаний Урала и Сибири является одной из крупнейших саморегулируемых организаций в сфере строительства в УрФО. Действительными членами союза по данным на 20 января 2026 года являются 1381 организация. Размер компенсационного фонда составляет почти 2,7 млрд руб., в том числе 1,2 млрд предусмотрено на возмещение вреда, 1,48 млрд — на обеспечение договорных обязательств.

Это не единственный иск минстроя Челябинской области к союзу. В феврале прошлого года ведомство направило заявление о взыскании с СРО 1,3 млн руб. неустойки в порядке субсидиарной ответственности. Это долг бывшего члена союза ООО «А-Холдинг» по госконтракту на проектирование, инженерные изыскания и строительство фельдшерско-акушерского пунк­та в поселке Летягино Южноуральского городского округа. Суд удовлетворил требование министерства о возмещении неустойки из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членов СРО.

В январе этого года министерство подало еще один иск к Союзу строительных компаний Урала и Сибири с суммой требований 29,8 млн руб. Заявление пока не принято к рассмотрению.

Эксперты считают, что добиться пересмотра решения суда первой инстанции по иску на 186,8 млн руб. будет сложно.

«Структура правовой ответственности обычно оценивается судами как аналог страховой: то есть заказчик защищен от нарушений со стороны подрядчика независимо от причин его банкротства, а споры сводятся только к установлению факта неисполнения и размера ущерба. Верховный суд неоднократно подчеркивал, что даже включение требований в реестр банкрота не лишает кредитора права обратиться к компенсационному фонду. Практика также не на стороне союза. За прошлый год апелляционные арбитражи изменили или отменяли лишь одно из 10 решений, а в узком сегменте споров о компенсационных фондах этот показатель еще скромнее — почти вдвое. Причина проста: фактическая база дел редко меняется во второй инстанции, а толкование права давно унифицировано ВС и практикой»,— отмечает руководитель отдела «Юрэнергоконсалт» Екатерина Коробко.

По словам эксперта, чтобы переломить тенденцию, ответчик обязан показать не тонкости интерпретации, а существенный пробел в доказательствах или наличие существенных процессуальных нарушений в суде первой инстанции.

Юлия Гарипова