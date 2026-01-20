Януковичу заочно дали 15 лет на Украине за незаконное завладение лесом

Суд заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Его обвинили в незаконном завладении участком леса в Киевской области, сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура (САП). Господину Януковичу запрещено занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Украины Виктор Янукович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Экс-президент Украины Виктор Янукович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным САП, Виктор Янукович завладел участком на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га. Стоимость земли оценивается в более чем 22 млн гривен (свыше $500 тыс.). Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как уточняют в ведомстве, обвинение в отношении Виктора Януковича касается 2007 года, когда тот занимал пост премьер-министра Украины. Его сочли ответственным за изменение целевого назначения участков площадью до 1 га, что позволяло передать землю подконтрольной господину Януковичу фирме. Затем на участке построили гостинично-ресторанный комплекс, который бывший президент использовал для личных нужд.

Расследование началось в 2014 году. До 2019-го делом занималась Генпрокуратура Украины, после его передали в САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Это не первое уголовное дело против Виктора Януковича на Украине. В январе 2019 года ему заочно дали 13 лет за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины». В апреле 2025-го экс-президента заочно приговорили к еще 15 годам «за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу».

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Во время беспорядков в феврале 2014-го он договорился с оппозицией о досрочных президентских выборах и конституционных реформах, но в итоге эти договоренности сорвались. В результате протестов господин Янукович был отстранен от власти. Он уехал в Россию.