Под Оренбургом ведутся работы по восстановлению электроснабжения СНТ «Карачи»

В садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Карачи» продолжаются работы по восстановлению электроснабжения домовладений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Во вторник, 20 января, специалисты ООО «Оренбургские электрические сети» проводили перераспределение нагрузок на линиях 20, 21, 22 и частично на 11, а также замену оборудования на подстанции «Пугачи» 110/35/10 кВ.

Отмечается, что перегрузка сети возникла из-за превышения номинальной мощности автоматических выключателей. При этом подключение домов в дачном массиве осуществлялось без учета установленных нормативов электрической нагрузки.

Аварийно-восстановительные бригады работают в режиме круглосуточного дежурства на объектах электроэнергетики СНТ.

Андрей Сазонов