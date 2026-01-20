В Йошкар-Оле экс-экономист получил семь лет за коммерческий подкуп на 3,6 млн

Суд в Йошкар-Оле признал местного жителя виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Общая сумма превысила 3,6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Бывшему экономисту одного из крупных предприятий региона назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Как установил суд, с января 2024 года по июнь 2025 года мужчина систематически получал незаконное вознаграждение от представителя коммерческой организации-перевозчика. За денежные выплаты он обеспечивал приоритетное направление заявок на транспортировку грузов. Размер отдельных платежей варьировался от 20 тыс. до 337 тыс. руб.

Денежные средства, полученные в результате преступления, конфискованы в доход государства.

Анна Кайдалова