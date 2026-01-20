В центре Самары автомобиль насмерть сбил 85-летнего пешехода

В Октябрьском районе Самары сегодня, 20 января, автомобиль Suzuki насмерть сбил 85-летнего пенсионера на пешеходном переходе, сообщили в ГУ МВД по региону. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, в 11:10 (MSK+1) 42-летняя водительница автомобиля на ул. Мичурина, 137 наехала на 85-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

В полиции отметили, что сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

Сабрина Самедова