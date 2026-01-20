В суд направят дело о 56 преступлениях экс-руководителя медсоцэкспертизы в Тольятти

Бывшая руководитель бюро медико-социальной экспертизы №19 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» в Тольятти обвиняется в совершении 56 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере», п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности». Расследование завершено, уголовное дело направят в суд, сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, с 2016 года по 2021 год обвиняемая получила через посредников деньги в виде взяток на общую сумму более 2,7 млн руб. Вознаграждение предназначалось «за фиктивное установление инвалидности 22 гражданам путем внесения в документацию заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии заболеваний».

На имущество фигурантки на сумму свыше 20 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева