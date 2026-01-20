В Татарстане направили в суд дело о невыплате зарплаты на 1,8 млн рублей

В Татарстане направлено в суд уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой организации «РенТранс». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, с июля 2024 года по январь 2025 года бывший руководитель ООО «РенТранс» не выплачивал зарплату 10 сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность на сумму более 1,8 млн руб.

Судом был наложен арест на имущество предприятия и обвиняемого. Общая сумма арестованных активов превысила 6 млн рублей.

Анна Кайдалова