Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Великобританию следует называть Британией, отказавшись от приставки «великая». Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Считаю, что нужно Британию называть Британией, потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Еще один пример был — Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, но ее больше нет. Без обид», — сказал министр.

Он также отметил, что Лондон все чаще выступает от имени Европейского союза. По его словам, из-за этого создается впечатление, будто Великобритания «подала заявление на повторное вступление в объединение».