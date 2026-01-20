Легко запоминающиеся красивые номера востребованы у россиян, а активнее всего услуга набирает популярность среди молодежи до 25 лет. Такой тренд обнаружили аналитики «МегаФона», изучив статистику продаж красивых номеров за прошлый год. Зумеры стали покупать номера с простыми и символичными комбинациями цифр на 11% чаще. Вторую и третью строчку по росту динамики приобретения услуги занимает старшее поколение — абоненты от 45 до 64 лет. Услугу чаще выбирают мужчины, их среди владельцев уникальных номеров 68%, однако за прошедший год женщины стали уделять ей больше внимания.

Pop Mart, производитель плюшевых игрушек Labubu, провел первый за последние два года байбэк, выкупив акции на $32 млн. Аналитики ожидают, что это повысит дивидендную доходность бумаг. Акции Pop Mart в Гонконге выросли на 10%.

Полярный волк, эму, пингвины, акулы и фламинго оказались среди животных, которых перевозили на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» в 2025 году. Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», более 127 тыс. животных совершили полеты в салоне самолета, более 40 тыс. — в багажных отсеках, позволяющих поддерживать комфортную температуру.