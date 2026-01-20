НОВИКОМ и «НПФ Ростех» возвращают 4% от взносов в ПДС

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «НПФ Ростех» (входят в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) запускают беспрецедентную акцию «ПДС Плюс» для участников Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Акция поможет работникам промышленности не только обеспечить себе финансовую «подушку» в будущем, но и получать выгоду в текущий момент.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

По условиям специального предложения клиенты НОВИКОМа, заключившие ранее или в текущем году договор долгосрочных сбережений, будут получать ежемесячное вознаграждение в размере 4% от суммы каждого взноса, уплаченного на счет ПДС. При этом способ внесения может быть любым, в том числе при удержании из заработной платы. Для получения вознаграждения за взносы по ПДС клиенту банка необходимо подключиться к программе лояльности «Кешбэк» в приложении или на сайте банка. Акция действует в течение всего 2026 года.

Важная особенность акции «ПДС Плюс» заключается в отсутствии ограничения размера вознаграждения в отличие от базовой программы лояльности. Также в рамках акции начисление кешбэка не зависит от оборотов по карте.

«Наша программа — это не просто кешбэк, а инвестиция в долгосрочные отношения с нашими основными клиентами-работниками промышленности страны. Мы создаем уникальный продукт, который сочетает финансовую выгоду с простотой участия. Предложение направлено на стимулирование расширения количества участников программы долгосрочных сбережений в периметре Корпорации», — отметила генеральный директор АО «НПФ Ростех» Гульназ Кадырова.

Программа долгосрочных сбережений – это накопительный продукт с господдержкой, который позволяет сформировать капитал для совершения крупной покупки, оплаты образования или обеспечения прибавки к пенсии. Сбережения складываются из регулярных личных взносов, софинансирования государства, инвестиционного дохода, а также за счет перевода в ПДС пенсионных накоплений. Она разработана при участии Министерства финансов и Банка России и направлена на увеличение долгосрочных накоплений граждан. Средства привлекаются через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые вкладывают их в перспективные проекты, развивая экономику страны и обеспечивая участникам ПДС дополнительный доход.

«Для НОВИКОМа принципиально важно поддерживать работников промышленности — людей, которые создают технологическую основу экономики страны. Реализация программы долгосрочных сбережений — это часть нашей стратегии заботы о будущем клиентов. Программа обеспечивает высокий уровень надежности и возможность выбора оптимальных условий накопления. А акция «ПДС Плюс» поможет получить ощутимую выгоду уже сегодня», - заявил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

С условиями управления активами можно ознакомиться на официальном сайте novikom.ru либо обратившись в офис банка в вашем городе.

* * * АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru, с позитивным прогнозом: АКРА «АА- (RU)», НРА «АА|ru|». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * НПФ «Ростех» входит в холдинг «РТ-Финанс», более 30 лет успешно работает на рынке пенсионных услуг. Является членом Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, участником Системы гарантирования прав: участников по негосударственному пенсионному обеспечению и по программе долгосрочных сбережений, застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. Фонд специализируется на предоставлении комплексных, современных корпоративных решениях предоставляя своим клиентам эффективные инструменты мотивации и управления персоналом. НПФ «Ростех» реализует корпоративную пенсионную программу в более 280 организациях Корпорации.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

