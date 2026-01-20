В Самарской области суд вынес приговор по делу о гибели трех человек после употребления алкоголя

Волжский районный суд признал виновным жителя сельского поселения Воскресенка по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в 2023 году владелец дачных продуктовых магазинов продавал спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям установленного федеральным законодательством ГОСТу и санитарным правилам. В напитках содержание метилового спирта превышало допустимую норму в сотни раз.

В результате употребления алкоголя три человека погибли, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общем размере 1,1 млн руб.

Руфия Кутляева