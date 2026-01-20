Ученые КФУ разработали сенсор для оценки защиты ДНК антиоксидантами в напитках

Сотрудники Химического института имени А. М. Бутлерова Казанского федерального университета создали электрохимический ДНК-сенсор, позволяющий оценивать биологическую эффективность природных антиоксидантов в напитках. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования Татарстана.

Разработка дает возможность определить, насколько кофе, чай, вино и соки способны защищать ДНК от повреждений.

Сенсор основан на сочетании «зеленых» растворителей, углеродных наноматериалов и полимерных красителей, что делает технологию одновременно высокочувствительной и экологически безопасной.

По словам авторов проекта, новый сенсор позволяет перейти от формального подсчета содержания антиоксидантов к оценке их реального защитного эффекта для ДНК. Это особенно важно в условиях активного использования термина «антиоксиданты» в маркетинге продуктов.

Разработка также может применяться как модельная система для исследований в области молекулярной биологии, фармакологии и медицинской химии.

Анна Кайдалова