По итогам 2025 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана достигли 47,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

В 2025 году в бюджет Татарстана поступило 48 млрд рублей акцизов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший объем обеспечили акцизы на нефтепродукты — 21,5 млрд руб. Эти средства носят целевой характер и направляются на финансирование дорожной деятельности.

Акцизы на пиво принесли бюджету 15,5 млрд руб., на алкогольную продукцию — 4,8 млрд руб.

Еще 5,8 млрд руб. составили акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам. Акцизы на жидкую сталь и газ, приобретаемый для производства аммиака, обеспечили 0,2 млрд руб.

