Челябинку подозревают в посредничестве при отмывании 10 млн рублей

Сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску задержали 18-летнюю местную жительницу за продажу своей банковской карты. Ее подозревают в неправомерном обороте средств платежей на 10 млн руб. (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным оперативников, в августе-декабре 2025 года девушка умышленно продала оформленную на себя карту сторонним лицам. С помощью этой карты неизвестные совершали незаконные финансовые операции и выводили деньги из официального оборота. Пока полицейские доказали одно преступление, но есть основания полагать, что челябинка причастна к совершению еще порядка 10 подобных эпизодов. По предварительным данным, нелегальный оборот по картам местной жительницы может достигать 10 млн руб.

Виталина Ярховска