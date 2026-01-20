Совет ЕС начал процедуру устранения чрезмерного дефицита бюджета Финляндии

Совет Евросоюза запустил процедуру устранения чрезмерного бюджетного дефицита в отношении Финляндии. Заявление опубликовано на сайте европейского законодательного органа.

«Это решение было оправдано, учитывая дефицит бюджета Финляндии в 4,4% в 2024 году и запланированный дефицит бюджета в 4,3% в 2025 году»,— указано в сообщении. Совет Евросоюза в своей рекомендации указывает, что Финляндия должна принять эффективные меры и предоставить необходимые документы для сокращения дефицита бюджета к 30 апреля 2026 года.

Финляндия также должна принять меры, чтобы темпы роста номинальных совокупных чистых расходов не превышали 2,5% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 5,9% в 2028 году, указано в заявлении.

Процедура чрезмерного дефицита (EDP) — механизм Евросоюза, который направлен на обеспечение соблюдения странами-членами правил по бюджетному дефициту и государственному долгу. Эту процедуру в отношении Финляндии инициировала Еврокомиссия в ноябре 2025 года, поскольку страна превысила установленные ЕС бюджетные лимиты.

В июне Финляндии удалось избежать EDP. Тогда министр финансов Риикка Пурра заявила, что ЕК «понимает особую ситуацию» в Финляндии и необходимость повысить расходы на оборону. Однако в ноябре Еврокомиссия сочла текущий уровень дефицита недостаточно обоснованным.