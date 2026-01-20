Дело экс-главы кубанского ДОСААФ передали прокурору

Уголовное дело в отношении Бориса Левитского, бывшего председателя краснодарского регионального отделения ДОСААФ России, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает Следственный комитет РФ (СКР).

Бориса Левитского обвиняют в злоупотреблении полномочиями при распоряжении имуществом организации с ущербом в сумме 40 млн руб.

По данным следствия, Борис Левитский, занимая должность руководителя краснодарского отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)», был обязан организовывать работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В частности, помещение тира в учебном здании в Краснодаре предназначалось для проведения занятий спортивных секций и соревнований по стрельбе. В 2023 году Борис Левитский сдал помещение тира в аренду организации, не имеющей отношения к обучению молодежи, к тому же цена аренды была существенно ниже рыночной.

В результате противоправных действий помещения тира длительное время использовались не по назначению. В настоящее время договор аренды расторгнут, помещение передано под спортивную секцию, сообщили в СКР.

Анна Перова, Краснодар