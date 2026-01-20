Жители Башкирии вошли в «пятерку» любителей красивых номеров

Запоминающиеся номера по-прежнему востребованы у россиян, а активнее всего услуга набирает популярность среди молодёжи до 25 лет. Такой тренд обнаружили аналитики МегаФона, изучив статистику продаж красивых номеров за прошлый год.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В 2025 году зумеры стали покупать номера с простыми и символичными комбинациями цифр на 11% чаще. Вторую и третью строчку по росту динамики приобретения услуги занимает старшее поколение — абоненты 45-54 лет и 55-64 лет соответственно.

А вот миллениалы в возрасте от 35 до 44 лет составляют «ядро» пользователей — как и годом ранее, на них пришлось более трети владельцев красивых номеров (38%). Следом идут клиенты 45-54 лет (22%) и молодёжь 25-34 лет (15%).

Услугу чаще выбирают мужчины — их среди владельцев уникальных номеров 68%, однако за прошедший год женщины стали уделять ей больше внимания. Главные поклонники красивых номеров проживают в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самаре и Самарской области, Республиках Дагестан и Башкортостан. В топ-10 территорий вошли также Ростовская и Свердловская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Краснодарский край.

Выросла и тяга абонентов к «дорогим металлам»: самыми растущими категориями номеров стали «Золотые», где подряд могут идти три одинаковые цифры, и «Платиновые», где повторяются подряд четыре цифры. При этом наибольшая доля красивых номеров на руках у клиентов — это «Бронзовые».

Приобрести запоминающийся номер можно на сайте МегаФона и в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yota. Стоимость красивых номеров начинается от 1000 рублей, выбрать их можно, задав любимое число, красивый «хвост» (последние четыре цифры номера) или найти похожий на свой прежний номер. Клиенты все чаще выбирают красивый номер в приложении МегаФона, уже после покупки сим-карты: доля приобретения номеров таким образом в МегаФоне достигла 25%.

