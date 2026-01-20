«Император добавлял его в ванну и капал на кусочки сахара для чая»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как Наполеон Бонапарт «завоевал» eau de cologne.

В 1709 году парфюмер из Кельна, итальянец Иоганн Мария Фарина, создал душистую воду по собственному рецепту. Скромный парфюмер назвал ее по имени новой родины — «Кельнишвассер», кельнская вода. В отличие от традиционных ароматов, парфюмерная вода Фарины делалась не на масляной, а на спиртовой основе с добавлением ароматных трав. Фарина говорил, что старался создать аромат весеннего итальянского утра после дождя.

Запах Италии был не таким приторным, как традиционные цветочные парфюмы, поэтому душистой водой Фарины с удовольствием пользовались мужчины — от прусского короля Фридриха и императора Александра I до французских солдат. Но больше всего одеколон понравился Наполеону. Император добавлял его в ванну, капал на кусочки сахара для чая и растирал им ушибы. Из-за особой любви Бонапарта к кельнской воде именно французское ее наименование — «eau de cologne» — вошло в международный обиход. И это его завоевание осталось с Францией на века.

Павел Шинский