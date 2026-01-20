«Из памятников остался на своем месте только один»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о мемориально-парковом комплексе на месте братского кладбища, открытого великой княгиней Елизаветой Федоровной.

Вернемся в место, которое в документах правительства Москвы скучно именуется «Парк мемориальный по ул. Новопесчаной, вл. 12». В народе его называют парком героев Первой мировой войны или даже парком на Таракановке по названию речки, давно взятой в коллектор. Парк существует с XVIII века, когда здесь, в селе Всехсвятском, были владения грузинских царевичей. Оппозиционеров, как мы сейчас бы их назвали. Забавно, что сейчас местным грузинским ресторанчиком на Песчаной улице также владеют противники официального Тбилиси, изгнанные еще при Михаиле Саакашвили.

С началом Первой мировой или, как ее называли в те времена, Второй Отечественной, великая княгиня Елизавета Федоровна, свояченица последнего императора и вдова московского градоначальника, предложила основать братское кладбище для всех конфессий и чинов. В годы Великой войны, как ее еще называли, здесь было похоронено более 18 тыс. погибших: аллея высших чинов, участки нижних чинов, отдельно авиаторы и сестры милосердия, рядом православные, католики, иудеи и мусульмане. Представители союзных войск: сербы-пехотинцы, союзники-авиаторы. После вооруженного восстания в Москве здесь торжественно хоронили юнкеров. Под впечатлением от похорон Александр Вертинский написал свой знаменитый романс «То, что я должен сказать».

Затем большевики расстреливали тут представителей прежней власти: тут погибли министры внутренних дел Николай Маклаков и Алексей Хвостов, председатель Госсовета Иван Щегловитов, сенатор Степан Белецкий. Кто еще и сколько их, неизвестно. А во время Гражданской тут равно хоронили и бойцов РККА, и солдат Белой гвардии. Кладбище было закрыто в 1930-е. Практически все надгробия уничтожили, но могилы не разрыли. Из памятников остался на своем месте один — посвященный студенту-историку и георгиевскому кавалеру Сергею Шлихтеру, который умер от ран в 1916-м. Уже в 1920 году на его могиле был установлен огромный двухтонный гранитный монумент авторства знаменитого скульптора Сергея Меркурова. На удивление только этот памятник и уцелел: то ли был слишком тяжелый, то ли помог отстоять отец студента, который был старым большевиком.

Дмитрий Буткевич