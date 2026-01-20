Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об истории Детройта и серебристом кроссовере марки, который был представлен на выставке в этом городе.

Фото: The Detroit News

В Детройте в эти дни проходит автомобильная выставка, интересная даже не столько своими экспонатами, сколько самим фактом, что ее проводят. Некогда это был самый важный автосалон, если не для всего мира, то для Америки точно. Он проводится с 1907 года, а тому, что проводится именно в Детройте, удивляться нечего. Этот город в штате Мичиган уже 100 с лишним лет называют «автомобильной столицей» США, потому что именно здесь располагались и штаб-квартиры, и предприятия автомобильных компаний, многих их которых давно уже нет. Studebaker, Pontiac, Oldsmobile… Лет семь назад я своими глазами видел, как рабочие лениво разбирают один из корпусов завода Packard. Предприятие построили в 1903 году, закрыли в 1958-м, с тех пор ломают и такими темпами будут ломать еще лет 100 — завод огромный, когда-то на нем трудилось 40 тыс. человек.

Последние полвека Детройт фактически мертвый город: отсюда ушел бизнес, уехали жители. Поэтому автосалон тут проходит скорее вопреки всему. Но есть надежда: в прошлом году свою продукцию здесь показали 35 автомобильных компаний. В этом экспонентов уже больше 40. Среди заметных премьер выставки — спецверсия Ford Bronco в версии RTR, построенная одноименной тюнинговой компанией и предназначенная для преодоления сурового бездорожья, прежде всего песчаного. В спецверсии предстал и главный конкурент Bronco — Jeep Wrangler. Но, безусловно, самым красивым автомобилем выставки стал концепт Cadillac Elevated Velocity — серебристый кроссовер, у которого двери открываются наверх, как у DeLorean из фильма «Назад в будущее».

Вообще, марка Cadillac в этом году много чем обращает на себя внимание. Например, дебютом заводской команды в «Формуле-1». Хотя «Формула-1», конечно же, не детройтская тема. Здесь любят хоккей, и буквально за день до открытия выставки в городе чествовали российского хоккеиста Сергея Федорова, успешно выступавшего за Detroit Red Wings 13 сезонов. Судя по фото и видео, мероприятие получилось куда более заметным, чем открытие автомобильной выставки.

Дмитрий Гронский