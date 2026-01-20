Сделано в Китае — лидирует в мире

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как ценовая доступность, разнообразие применение и государственная поддержка помогли китайским компаниям обогнать западных конкурентов в этом сегменте.

Китай стал лидером по поставкам гуманоидных роботов в 2025 году, об этом говорят подсчеты британского агентства Omdia. Согласно аналитическим данным, глобальные объемы за год возросли на 480%, достигнув отметки в 13 тыс. единиц. Лидером названа шанхайская компания AgiBot. На ее отгрузки приходится 5,1 тыс. роботов или 39% глобального рынка. На втором месте Unitree из Ханчжоу. Этот вендор поставил 4,2 тыс. машин. Бронза у бренда UBTech из Шэньчжэня с показателем в 1 тыс. Ближайшие известные конкуренты — все американские: Tesla, Figure AI и Agility Robotics. Они поставили по 150–500 роботов каждая в зависимости от компании.

Почему Китай выигрывает? Во-первых, конечно, ценовая стратегия. Некоторые китайские разработчики предлагают гуманоидов высотой до 1 м по стоимости ниже $1,5 тыс. Для сравнения: Boston Dynamics Atlas вообще не выставлен на продажу, а ожидаемая цена Tesla Optimus на стадии массового производства — $20–30 тыс. Во-вторых, диверсификация применения. Китайские AgiBot и UBTech ориентированы на промышленность: сборка автомобилей, логистика, производство. Unitree охватывает исследования, образование и потребительский сегмент. Эта разница позволяет им заполнять разные ниши без прямой конкуренции.

Unitree, например, начала с четвероногих роботов-собак, в этом сегменте она контролирует 69,75% мирового рынка. Это позволило компании накопить опыт в производстве, интеграции компонентов и массовом выпуске и позже применить его для гуманоидных роботов. При этом основатель Ван Синсин не скрывал, что первые модели вдохновлены достижениями Boston Dynamics. Правда, при цене как минимум в пять раз ниже американских. Как итог — Unitree стала прибыльной с 2020 года. Это достижение многими западными конкурентами пока не совершено. Кроме того, лидирующие производители Китая разрабатывают собственные критические компоненты, что заметно упрощает цепочку поставок и снижает затраты. Влияние также оказывает и поддержка государства. Речь не только о финансах, но и о крупных технологических хабах с доступом к талантам.

