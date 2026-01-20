«Биогибридный кожный трансплантат может сигнализировать о воспалении в организме»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о новых исследованиях японских ученых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elaine Kurtenbach / AP Фото: Elaine Kurtenbach / AP

Исследователи из Японии сделали шаг за пределы возможностей носимых умных устройств и разработали новую технологию для мониторинга здоровья. Это биогибридный кожный трансплантат, который может сигнализировать о воспалении внутри организма. Когда что-то идет не так, датчик начинает ярко светиться. Как следует из работы, которую публикует Nature Communications, система использует естественную регенерацию кожи для наблюдения без забора крови и других инвазивных методов.

Исследователи запрограммировали клетки эпидермиса так, чтобы они реагировали на воспаление выделением флуоресцентного белка. Такой кусочек искусственной кожи успешно прижился во время эксперимента с грызунами и функционировал около 200 дней, и ему не нужны провода или батарейки. Как объясняют ученые, сенсор состоит из живых клеток, и его состояние поддерживается за счет обновления кожи. Но, вероятно, испробовать эту разработку на себе мы сможем еще не скоро. Она находится на ранней доклинической стадии. Однако исследователи уверены, что в будущем технологию можно будет настроить и на другие сигналы организма, причем не только человеческого. Например, это помогло бы домашним питомцам показать своим владельцам, что именно у них болит.

Анна Кулецкая