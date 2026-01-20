В Ульяновске впервые Симбирская епархия проводит демографический форум

Во вторник, 20 января, в Ульяновске начал работу первый демографический форум, организованный Симбирской епархией по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина. Об этом Симбирская епархия сообщила на своем официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Епархия отмечает, что форум пройдет в течение трех дней. 20 и 21 января состоится работа секций форума, где запланированы встречи с врачами, студентами и педагогами медицинских и педагогических вузов, психологами, молодыми семьями. 22 января в Центре креативных компетенций «Патриот» (филиал Центра народной культуры Ульяновской области) состоится пленарное заседание с участием священнослужителей Симбирской епархии, представителей облправительства и медицинского сообщества. Перед гостями форума выступят председатель патриаршей комиссии РПЦ по защите семьи, материнства и детства, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ иерей Феодор Лукьянов, а также президент фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты РФ, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина.

По словам секретаря Симбирского епархиального управления иерея Романа Солодко, на форуме будут обсуждаться вопросы демографической ситуации в регионе и стране, пути решения проблем в духовной жизни молодых семей, задачи психологической и материальной поддержки семей со стороны власти и церкви. Также участники намерены обсудить возможности совмещения успешной карьеры и счастливой семейной жизни в современном мире.

Андрей Васильев, Ульяновск